Сломавшего ребра Николая Дроздова выписали из больницы

Ведущего передачи «В мире животных» и зоолога Николая Дроздова выписали из больницы. Об этом сообщил сам ученый.
Дроздова госпитализировали в конце января с переломом ребер. Телеведущий получил травму из-за неудачного падения. Одно из ребер проткнуло легкое, что осложнило лечение. По словам ученого, всю боль ему устранили.
«Все заросли трещины и поломы — можно ехать домой», — отметил зоолог в комментарии телеканалу «360».
Ранее дочь ученого говорила, что после выписки из больницы ее 85-летнему отцу предстоит долгая реабилитация. По ее словам, перелом ребер — один из самых сложных, поскольку их нельзя загипсовать.