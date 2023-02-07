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Сломавшего ребра Николая Дроздова выписали из больницы

Общество
Сломавшего ребра Николая Дроздова выписали из больницы

Ведущего передачи «В мире животных» и зоолога Николая Дроздова выписали из больницы. Об этом сообщил сам ученый.

Дроздова госпитализировали в конце января с переломом ребер. Телеведущий получил травму из-за неудачного падения. Одно из ребер проткнуло легкое, что осложнило лечение. По словам ученого, всю боль ему устранили.

«Все заросли трещины и поломы — можно ехать домой», — отметил зоолог в комментарии телеканалу «360».

Ранее дочь ученого говорила, что после выписки из больницы ее 85-летнему отцу предстоит долгая реабилитация. По ее словам, перелом ребер — один из самых сложных, поскольку их нельзя загипсовать.
николай дроздов в мире животных телеведущий
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