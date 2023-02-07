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Кулеба: Украина в ходе Мюнхенской конференции потребует у Запада поставок истребителей

Армия
Кулеба: Украина в ходе Мюнхенской конференции потребует у Запада поставок истребителей

Украинские власти в ходе Мюнхенской конференции по безопасности потребуют у западных стран скорейших поставок современных истребителей и дальнобойных ракет. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что Киев уже добился большого прогресса в деле расширения военной помощи НАТО.

«Главная наша задача – открыть поставки боевых самолетов», — заявил Кулеба.

В МИД и Минобороны РФ неоднократно предостерегали Запад от предоставления оружия и боевой техники украинским националистам.

Ранее в ЕС признали необходимость огромных расходов и целых десятилетий для восстановления Украины, об этом сообщал телеканал «360».
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