Кулеба: Украина в ходе Мюнхенской конференции потребует у Запада поставок истребителей

Украинские власти в ходе Мюнхенской конференции по безопасности потребуют у западных стран скорейших поставок современных истребителей и дальнобойных ракет. Об этом сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Он напомнил, что Киев уже добился большого прогресса в деле расширения военной помощи НАТО.
«Главная наша задача – открыть поставки боевых самолетов», — заявил Кулеба.
В МИД и Минобороны РФ неоднократно предостерегали Запад от предоставления оружия и боевой техники украинским националистам.
Ранее в ЕС признали необходимость огромных расходов и целых десятилетий для восстановления Украины, об этом сообщал телеканал «360».