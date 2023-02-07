Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Мали в рамках рабочего визита

Бамако, 7 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Мали в рамках рабочего визита.
Главу внешнеполитического ведомства встретил его африканский коллега Абдулай Диоп. Дипломаты обсудят текущую обстановку на международной арене и проблемы террористической угрозы в Сахаро-Сахельском регионе и Западной Африке.
Стороны рассмотрят партнерство Москвы и Бамако в торгово-экономической и инвестиционной сферах, взаимодействие в области энергетики, сельского хозяйства и добыче полезных ископаемых. Отдельной темой переговоров станут предстоящие поставки российских удобрений, нефтепродуктов и пшеницы.
Укрепление сотрудничества между странами стало возможным благодаря деятельности российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с ЧВК «Вагнер». Отечественные специалисты занимаются обучением силовых ведомств республики.
Стабилизация обстановки в Мали позволила Москве и Бамако расширить сферу сотрудничества и заняться укреплением отношений в экономическом профиле.
Ранее глава МИД РФ посетил несколько государств Черного континента и обсудил перспективы партнерских партнерства с их представителями. Подробнее об итогах диалога отечественного министра с властями африканских держав читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.