АТОР не зафиксировала массовых отказов от туров в Турцию на фоне землетрясений

Опрошенные туроператоры опровергли отказ россиян от туров в Турцию на фоне землетрясений.
Накануне в Турции и Сирии зафиксированы сильнейшие землетрясения. Число погибших и пострадавших исчисляется в тысячах. В регионах, где зафиксированы разрушения, работают около 12 тыс. спасателей и примерно столько же добровольцев.
«На текущий момент спада объема бронирований по направлению Турция в компании не наблюдается. Количество аннуляций носит точечный единичный характер», — заявили в пресс-службе Tez Tour.
Такую же информацию подтвердили представители туроператоров Coral Travel, PEGAS Touristik, ANEX Tour, FUN&SUN, отмечает Ассоциация туроператоров России. Россияне намерены отправиться в Анталью и Стамбул. Эти районы находятся далеко от эпицентра землетрясений.