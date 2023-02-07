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Актриса Светлана Ходченкова впервые за десять месяцев вышла в свет

Шоу-бизнес
Актриса Светлана Ходченкова впервые за десять месяцев вышла в свет

Актриса Светлана Ходченкова впервые за десять месяцев появилась на публике. Она пришла на премьеру фильма «Я «люблю» мужа», в котором сыграла главную роль.

Ходченкова долгое время не выходила в свет. Ходили слухи, что актриса уехала в Израиль вслед за юмористом Семеном Слепаковым, с которым ей приписывали роман. Она же говорила, что занята во многих проектах.

Все же артистка решила появиться в кинотеатре «Иллюзион». Причиной выхода в свет стала премьера фильма, в котором актриса сыграла главную роль. Ходченкова надела строгий черный костюм с декольте, сообщает Woman.ru.

Поклонники надеялись, что звезда отечественного кинематографа представит своего избранника. В последний раз ее заметили в компании бизнесмена Павла Манченко, но Ходченкова вышла на красную дорожку в гордом одиночестве.
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