Жители нескольких домов в Пушкине остались без тепла из-за аварии на Октябрьском бульваре

Происшествие произошло утром. Пострадали жители домов № 2-8, 10, 12 и 30 на Академическом проспекте, № 29-35, 41, 42, 44 и 52 на Леонтьевской улице, № 42-46, 54 и 56 на Оранжерейной улице, № 2,4, 4-а, 8, 12-36, 40 и 42 на Магазейной улице и еще несколько десятков жилых объектов. Причиной аварии стало техническое нарушение на тепловой сети на Октябрьском бульваре.