Жители нескольких домов в Пушкине остались без тепла из-за аварии на Октябрьском бульваре

Несколько домов в Пушкине остались без отопления в результате коммунальной аварии, сообщили в пресс-службе районной администрации.
Происшествие произошло утром. Пострадали жители домов № 2-8, 10, 12 и 30 на Академическом проспекте, № 29-35, 41, 42, 44 и 52 на Леонтьевской улице, № 42-46, 54 и 56 на Оранжерейной улице, № 2,4, 4-а, 8, 12-36, 40 и 42 на Магазейной улице и еще несколько десятков жилых объектов. Причиной аварии стало техническое нарушение на тепловой сети на Октябрьском бульваре.
Аварийные работы продлятся минимум до утра 8 февраля. Однако специалисты заявили, что будут стараться закончить раньше, сообщили в районной администрации.
Жители Санкт-Петербурга также регулярно страдают от коммунальных аварий этой зимой. Однако администрация губернатора Александра Беглова в преддверии холодов отчиталась, что город полностью готов к зиме.