Депутат Карлов о чиновниках и загранице: какие вояжи, когда стране нужны отдача и работа?

Могут ли российские чиновники позволять себе заграничный отдых, кичиться богатством и выставлять напоказ свое благосостояние, пока страна ведет специальную военную операцию в Донбассе? По мнению депутата Государственной думы РФ, члена Комитета по обороне Георгия Карлова, они не должны себе это позволять.
Предложение на законодательном уровне запретить чиновникам «жировать» и совершать заграничные вояжи впервые прозвучало от петербургского бизнесмена Евгения Пригожина. ФАН обратился за комментарием на данную тему к депутату Карлову и попросил поделиться своем мнением.
«Ну, на самом деле, ответ-то на поверхности: юридически — нет, а морально-этически — да. Какие зарубежные поездки для чиновников, когда сегодня страна требует от всех отдачи, работы? А если чиновник работает на государство, на страну — ну какие заграничные вояжи? Больше нечем заниматься, что нужно ехать за границу? Это первое. И второе. Еще раз повторюсь, что есть юридическая плоскость этого дела: то есть никто не может юридически запретить. И второй момент: но есть командировки заграничные, само собой, это должно быть. Но поехать, когда сегодня страна требует от всех отдачи и работы — просто взять и праздно ехать за границу, на мой взгляд, для чиновников (речь идет о чиновниках), на мой взгляд, ну немножко с моральной точки зрения… Ну, я бы воздержался, например, что я и делаю. И все мои коллеги так делают», — высказал свою позицию парламентарий.
Ранее личную точку зрения насчет законодательного запрета для представителей власти федерального и регионального уровней на выезд за рубеж до окончания СВО высказал депутат Госдумы РФ Роман Терюшков. Он заявил, что для чиновников недопустимо опускаться на уровень «гастролирующих артистов», когда соотечественники в окопах.