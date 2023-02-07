Депутат Карлов о чиновниках и загранице: какие вояжи, когда стране нужны отдача и работа?

Могут ли российские чиновники позволять себе заграничный отдых, кичиться богатством и выставлять напоказ свое благосостояние, пока страна ведет специальную военную операцию в Донбассе? По мнению депутата Государственной думы РФ, члена Комитета по обороне Георгия Карлова, они не должны себе это позволять.