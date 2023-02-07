Псковского автолюбителя более 570 раз за три года наказали за нарушение дорожных правил

Правоохранители в Псковской области оформили в прошлом году свыше 300 000 постановлений на основе сведений, полученных от приборов фотофиксации. Об этом заявил начальник регионального Управления ГИБДД УМВД Сергей Семенов.
Как пишет «Псковское агентство информации», в настоящее время по области функционируют 48 комплексов фотовидеофиксации, а к 1 марта их число намерены довести до 92 единиц. Общая сумма выписанных штрафов, с учетом скидки в 50 %, достигла 185 млн рублей, отметил глава ведомства.
По словам Семенова, в Псковской области проживает автомобилист, который за три минувших года был оштрафован за нарушения правил дорожного движения больше 570 раз, из них 114 случаев – это зарегистрированные факты превышения скорости на территории области.