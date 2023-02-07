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Светлана Журова объяснила, почему жена Костомарова не рассказывает СМИ о его состоянии

Общество
Светлана Журова объяснила, почему жена Костомарова не рассказывает СМИ о его состоянии

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова оценила поведение жены госпитализированного фигуриста Романа Костомарова — фигуристки Оксаны Домниной. Парламентарий объяснила, почему супруга тяжелобольного спортсмена ничего не рассказывает журналистам о его состоянии.

По словам Журовой, СМИ пытаются найти любую информацию о здоровье олимпийского чемпиона в танцах на льду. Однако потом выясняется, что опубликованные сведения неправда, отметила конькобежка. Домниной надоели сплетни о состоянии мужа, предположила депутат.

«Я понимаю, что она всех оградила и никому не дает никакой информации», — заявила олимпийская чемпионка в комментарии «Газете.Ru».

Парламентарий добавила, что иногда люди искренне предлагают помощь. Например, ей пишут знакомые и врачи, рассказала Журова.

Однако с Костомаровым наверняка работают лучшие специалисты, подчеркнула конькобежка. Депутат понимает, почему жена фигуриста не соглашается на помощь со стороны. Домнина боится, что через каких-нибудь врачей в прессу просочится информация о здоровье мужа, считает Журова.

Напомним, Костомаров попал в больницу с пневмонией 10 января. Ранее источник ТАСС сообщил, что фигуристу якобы ампутировали обе стопы. Никто из семьи олимпийского чемпиона пока не подтвердил эту информацию.
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