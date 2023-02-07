Светлана Журова объяснила, почему жена Костомарова не рассказывает СМИ о его состоянии

Однако с Костомаровым наверняка работают лучшие специалисты, подчеркнула конькобежка. Депутат понимает, почему жена фигуриста не соглашается на помощь со стороны. Домнина боится, что через каких-нибудь врачей в прессу просочится информация о здоровье мужа, считает Журова.