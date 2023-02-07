Парламент Башкирии предлагает штрафовать за демонстрацию рекламы для уклонистов

Депутаты парламента Башкирии планируют внести на рассмотрение в Государственную думу законопроект, устанавливающий запрет на рекламу, обещающую избежать призыва на военную службу.
Как отметил председатель Госсобрания Константин Толкачев, уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы влечет за собой уголовное наказание. За неисполнение обязанностей по воинскому учету, уклонение от прохождения медицинского обследования предусмотрена административная ответственность, передает сетевое издание UfaTime.ru. Следовательно реклама подобных услуг фактически подталкивает людей к правонарушению.
Константин Толкачев также добавил, что принятие закона, запрещающего такую рекламу, позволит ограничить ее негативное влияние на военнообязанных и нормализует ход призывной кампании.