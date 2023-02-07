Парламент Башкирии предлагает штрафовать за демонстрацию рекламы для уклонистов

Как отметил председатель Госсобрания Константин Толкачев, уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы влечет за собой уголовное наказание. За неисполнение обязанностей по воинскому учету, уклонение от прохождения медицинского обследования предусмотрена административная ответственность, передает сетевое издание UfaTime.ru. Следовательно реклама подобных услуг фактически подталкивает людей к правонарушению.