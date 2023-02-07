Верховная рада проголосовала за назначение Клименко главой МВД Украины

Верховная рада выступила в поддержку назначения Игоря Клименко на пост главы МВД Украины. Такое заявление сделал депутат парламента Ярослав Железняк.
Выяснилось, что 321 парламентарий отдал голос за соответствующее постановление. Депутат в свою очередь оформил данную информацию в пост и опубликовал его в собственном Telegram-канале.
«Рада назначила Клименко на должность министра внутренних дел Украины…» — подчеркнул Железняк в сообщении.
Напомним, что бывший украинский министр внутренних дел Денис Монастырский погиб в результате авиакатастрофы в Броварах. После этого Клименко стал исполнять обязанности руководителя ведомства. До этого он занимал должность главы национальной полиции.