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Верховная рада проголосовала за назначение Клименко главой МВД Украины

Политика
Верховная рада проголосовала за назначение Клименко главой МВД Украины

Верховная рада выступила в поддержку назначения Игоря Клименко на пост главы МВД Украины. Такое заявление сделал депутат парламента Ярослав Железняк.

Выяснилось, что 321 парламентарий отдал голос за соответствующее постановление. Депутат в свою очередь оформил данную информацию в пост и опубликовал его в собственном Telegram-канале.

«Рада назначила Клименко на должность министра внутренних дел Украины…» — подчеркнул Железняк в сообщении.

Напомним, что бывший украинский министр внутренних дел Денис Монастырский погиб в результате авиакатастрофы в Броварах. После этого Клименко стал исполнять обязанности руководителя ведомства. До этого он занимал должность главы национальной полиции.
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