Подросток признался в планах совершить массовое убийство в школе в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 18-летнего юношу обвинили в подготовке к массовому убийству в школе, подросток частично признался в своих планах, передает РИА Новости.
По данным следователей, молодой человек договорился с двумя приятелями, страдающими психическими заболеваниями устроить в школе массовую бойню. Силовики смогли вовремя предупредить преступление.
Сообщники россиянина были признаны невменяемыми. Им грозит принудительное лечение в психиатрической больнице закрытого типа. На первом заседании суд постановил продлить обвиняемому срок содержания под стражей на полгода.