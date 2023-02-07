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Подросток признался в планах совершить массовое убийство в школе в Нижнем Новгороде

Происшествия
Подросток признался в планах совершить массовое убийство в школе в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде 18-летнего юношу обвинили в подготовке к массовому убийству в школе, подросток частично признался в своих планах, передает РИА Новости.

По данным следователей, молодой человек договорился с двумя приятелями, страдающими психическими заболеваниями устроить в школе массовую бойню. Силовики смогли вовремя предупредить преступление.

Сообщники россиянина были признаны невменяемыми. Им грозит принудительное лечение в психиатрической больнице закрытого типа. На первом заседании суд постановил продлить обвиняемому срок содержания под стражей на полгода.
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