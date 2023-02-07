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Любовь Успенская рассказала, почему переехала из США в Россию

Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала, почему переехала из США в Россию

Певица Любовь Успенская рассказала, почему решила переехать из США в Россию. Знаменитость призналась, что давно мечтала вернуться на Родину.

«Это была судьба. Мне предложили приехать в Россию, чтобы выступить и сняться в клипе. А я так мечтала вернуться хотя бы на неделю, увидеть глазами Родину!» — рассказала Успенская изданию «Народные Новости».

Предложение привлекло певицу, и она решила остаться в России навсегда. В скором времени Успенская получит российское гражданство. Она признается, что ждет этого с нетерпением.

Помимо музыкальной деятельности певица уделяет много времени своей дочери Татьяне Плаксиной. Успенская призналась, что в скором времени примет участие в неком проекте вместе со своей наследницей, но отказалась раскрывать подробности шоу.
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