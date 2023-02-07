«Депутаты и курорты — несовместимы»: Парламентарий Соболев назвал недопустимыми поездки чиновников за границу

Ранее депутат Госдумы Владимир Сипягин в беседе с ФАН поддержал инициативу предпринимателя Евгения Пригожина о запрете чиновникам выезжать на отдых за рубеж в период СВО. По мнению собеседника, в настоящее время недопустимо кичиться своей обеспеченностью.