«Депутаты и курорты — несовместимы»: Парламентарий Соболев назвал недопустимыми поездки чиновников за границу

Недопустимо в единой стране позволять госслужащим шиковать в то время, как российские военнослужащие проявляют героизм в ходе спецоперации. Таким мнением поделился в беседе с ФАН генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
Собеседник назвал абсолютно своевременной обсуждаемую в Сети инициативу по запрету чиновникам выезда на отдых за рубеж в период проведения спецоперации.
«На этот счет мое мнение самое-самое положительное. Это давно нужно было сделать», — заявил депутат Госдумы.
Виктор Соболев также подчеркнул, что в настоящее время госслужащие должны особенно внимательно следить за их моральным обликом в глазах российского общества.
«Ну как это: одни люди воюют, получают ранения, умирают, я вчера посещал госпиталь, другие же в это время шикуют. Это как понимать вообще! Так не должно быть, если мы в единой стране живем. А эти всякие разные увеселительные программы на телевидении? Конечно, их нужно запретить вообще!» — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он добавил, что при желании отправиться куда-то в отпуск российским госслужащим следует делать выбор в пользу одного из многих живописных мест нашей Родины.
«Я считаю, депутаты и курорты — несовместимы. Я давным-давно ни на каких курортах не был. Ради бога, пусть отдыхают. Вот сейчас на телевидении идет замечательная программа. Казалось бы, за годы своей службы я объездил весь Советский Союз, но открываю для себя очень красивые места», — подытожил народный избранник.
Ранее депутат Госдумы Владимир Сипягин в беседе с ФАН поддержал инициативу предпринимателя Евгения Пригожина о запрете чиновникам выезжать на отдых за рубеж в период СВО. По мнению собеседника, в настоящее время недопустимо кичиться своей обеспеченностью.