Бывший завод Nissan в Петербурге перешел к АвтоВАЗу за символическую сумму 1 евро

В рамках заключенной сделки для компании Nissan сохраняется колл-опцион по обратному выкупу бывших активов в России в течение шести лет. Действует данный пункт в случае принятия соответствующего решения автоконцерном в будущем и его одобрения правительством России, уточняется в сообщении АвтоВАЗа.