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Бывший завод Nissan в Петербурге перешел к АвтоВАЗу за символическую сумму 1 евро

Экономика
Бывший завод Nissan в Петербурге перешел к АвтоВАЗу за символическую сумму 1 евро

Компания «АвтоВАЗ» объявила о приобретении бывшего петербургского завода Nissan (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»), который ранее был передан японским производителем в собственность России. Документы, подтверждающие сделку, подписали президент автопроизводителя Максим Соколов и гендиректор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров.

Согласно достигнутым договоренностям, полученная в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» доля АО «АвтоВАЗ» составила 99%. Сумма сделки — 1 евро с оплатой в рублевом эквиваленте по курсу на день платежа.

В рамках заключенной сделки для компании Nissan сохраняется колл-опцион по обратному выкупу бывших активов в России в течение шести лет. Действует данный пункт в случае принятия соответствующего решения автоконцерном в будущем и его одобрения правительством России, уточняется в сообщении АвтоВАЗа.
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