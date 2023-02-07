Бывший завод Nissan в Петербурге перешел к АвтоВАЗу за символическую сумму 1 евро

Компания «АвтоВАЗ» объявила о приобретении бывшего петербургского завода Nissan (ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус»), который ранее был передан японским производителем в собственность России. Документы, подтверждающие сделку, подписали президент автопроизводителя Максим Соколов и гендиректор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров.
Согласно достигнутым договоренностям, полученная в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» доля АО «АвтоВАЗ» составила 99%. Сумма сделки — 1 евро с оплатой в рублевом эквиваленте по курсу на день платежа.
В рамках заключенной сделки для компании Nissan сохраняется колл-опцион по обратному выкупу бывших активов в России в течение шести лет. Действует данный пункт в случае принятия соответствующего решения автоконцерном в будущем и его одобрения правительством России, уточняется в сообщении АвтоВАЗа.