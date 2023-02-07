Подмосковные росгвардейцы за неделю более 2100 раз выезжали по сигналу «Тревога»

Сотрудники Росгвардии Московской области за прошедшую неделю более 2100 раз совершали выезды, реагируя на поступивший сигнал «Тревога».
Так, например, поступил такой сигнал в Коломенском городском округе, на который среагировал наряд Росгвардии. Там неизвестный мужчина проник на охраняемый объект, сложил в свой рюкзак более пяти килограммов меди и пытался незаметно покинуть территорию, передает сетевое издание infoce-klin.ru.
Росгвардейцы задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводится проверка.
Всего группами задержания, находившимися на маршрутах патрулирования, пресечено 113 административных правонарушений. Задержано 12 подозреваемых.