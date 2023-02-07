Подмосковные росгвардейцы за неделю более 2100 раз выезжали по сигналу «Тревога»

Так, например, поступил такой сигнал в Коломенском городском округе, на который среагировал наряд Росгвардии. Там неизвестный мужчина проник на охраняемый объект, сложил в свой рюкзак более пяти килограммов меди и пытался незаметно покинуть территорию, передает сетевое издание infoce-klin.ru.