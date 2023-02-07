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Переехавшие из взорванного газом дома вартовчане не будут доплачивать за большие квартиры

Общество
Переехавшие из взорванного газом дома вартовчане не будут доплачивать за большие квартиры

Жителям Нижневартовска, чей дом был разрушен из-за взрыва газа в декабре 2022 года, бесплатно выдадут жилье. Все жильцы пострадавшего дома смогут получить квартиры без доплат. Для этого власти города выкупят жилье в зданиях, возрастом не более 5 лет.

Как пишет ИА «Мангазея», потерпевшим вартовчанам, жившим раньше в одно-, двух-, трех- или четырехкомнатных квартирах выделят жилье с таким же числом комнат. Беря во внимание то, что в новостройках все квартиры имеют площадь больше, чем были у собственников руинированного многоквартирного дома, власти согласны из бюджета возместить разницу в цене.

Отмечается, что 8 февраля депутаты планируют собрать внеочередное заседание Думы Нижневартовска. На этом совещании пройдет голосование о выделении 15 млн рублей на покрытие разницы в цене старых и новых квартир.
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