Переехавшие из взорванного газом дома вартовчане не будут доплачивать за большие квартиры

Жителям Нижневартовска, чей дом был разрушен из-за взрыва газа в декабре 2022 года, бесплатно выдадут жилье. Все жильцы пострадавшего дома смогут получить квартиры без доплат. Для этого власти города выкупят жилье в зданиях, возрастом не более 5 лет.
Как пишет ИА «Мангазея», потерпевшим вартовчанам, жившим раньше в одно-, двух-, трех- или четырехкомнатных квартирах выделят жилье с таким же числом комнат. Беря во внимание то, что в новостройках все квартиры имеют площадь больше, чем были у собственников руинированного многоквартирного дома, власти согласны из бюджета возместить разницу в цене.
Отмечается, что 8 февраля депутаты планируют собрать внеочередное заседание Думы Нижневартовска. На этом совещании пройдет голосование о выделении 15 млн рублей на покрытие разницы в цене старых и новых квартир.