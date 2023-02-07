Переехавшие из взорванного газом дома вартовчане не будут доплачивать за большие квартиры

Как пишет ИА «Мангазея», потерпевшим вартовчанам, жившим раньше в одно-, двух-, трех- или четырехкомнатных квартирах выделят жилье с таким же числом комнат. Беря во внимание то, что в новостройках все квартиры имеют площадь больше, чем были у собственников руинированного многоквартирного дома, власти согласны из бюджета возместить разницу в цене.