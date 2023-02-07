Военкор Пегов: силы ЧВК «Вагнер» контролируют четыре из пяти дорог, ведущих в Бахмут с запада

Украинская армия лишилась еще одного пути снабжения.
Подразделения ЧВК «Вагнер» пробились к трассе на Константиновку между населенными пунктами Ивановское и Ступочки западнее Бахмута (Артемовска). Об этом сообщил военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале.
Российские добровольцы оттеснили 46-ю бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли транспортную артерию под огневой контроль. Сейчас у бахмутской группировки осталась лишь одна относительно безопасная дорога из пяти, по которой происходит снабжение гарнизона резервами и боеприпасами.
«Единственная доступная трасса для ВСУ осталась через село Хромово на Часов Яр на западе, по ней осуществляется заход новых боевых порядков врага для организации обороны», — пишет военкор.
Однако пока слишком рано говорить об активном выводе ВСУ из Бахмута. К настоящему моменту известно лишь об эвакуации командного пункта и штабов.
Сейчас город находится в полукольце. Противник постоянно насыщает его новыми резервами и упорно сражается за каждый дом. Тем не менее бойцы ЧВК «Вагнер» постепенно и методично освобождают новые улицы и отбивают контратаки ВСУ.