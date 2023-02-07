Петербуржцам предложили работу доставщика жвачек с ежедневными выплатами

Вакансия доставщика жвачек открылась в Санкт-Петербурге. Кандидатам предлагают достойную зарплату и ежедневные выплаты.
Местная компания ищет курьера, который будет развозить по магазинам жвачки. Отмечается, что вес одной коробки не превышает двух килограммов, в связи с чем получить работу могут и девушки, и старшеклассники.
«Предыдущий опыт работы не имеет значения. Доставщику жвачек предлагают доход до 500 рублей в час (или от 3,4 тысячи до 7 тысяч рублей за смену) и ежедневные выплаты», — сообщила пресс-служба сервиса «Авито Работа».
Работодатель предлагает сменный график труда, а также готов обсудить варианты подработки в утреннее или вечернее время. Доставка предполагается во все районы Петербурга.