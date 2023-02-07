Глава МИД России Сергей Лавров посетит Мавританию 7 февраля

Нуакшот, 7 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибудет в Нуакшот в рамках своего турне по странам Северной Африки, направленного на укрепление и расширение сотрудничества с партнерами РФ в регионе. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники в дипломатических структурах.
Помимо Мавритании, глава внешнеполитического ведомства посетит также Судан и Мали. Ожидается, что в ходе визита в Нуакшот Лавров проведет официальные встречи с президентом Исламской Республики Мухаммедом ульд Шейхом аль-Газвани и министром иностранных дел Мухаммедом Салемом Марзуком.
Россию и Мавританию связывает достаточно длительная история отношений. Ранее они ограничивались договорами о взаимопомощи в области торговли, рыболовства и добычи полезных ископаемых. В последние годы наметилось значительное сближение.
В частности, 24 июня 2021 года две страны заключили соглашение о военном сотрудничестве. Подписание состоялось в Москве между представителем ВС Мавритании Ханеном ульд Сейди и заместителем министра обороны РФ Александром Фоминым. Договор предусматривает сотрудничество в области борьбы с терроризмом и обмен опытом участия в миротворческих операциях под эгидой ООН и в сфере военной, медицинской, инженерной, культурной и спортивной подготовки.
Несколькими днями ранее главы министерств обороны Египта и Мавритании подписали в Каире меморандум о расширении военного взаимодействия. Соглашение включает различные аспекты обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом.