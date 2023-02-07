Глава МИД России Сергей Лавров посетит Мавританию 7 февраля

В частности, 24 июня 2021 года две страны заключили соглашение о военном сотрудничестве. Подписание состоялось в Москве между представителем ВС Мавритании Ханеном ульд Сейди и заместителем министра обороны РФ Александром Фоминым. Договор предусматривает сотрудничество в области борьбы с терроризмом и обмен опытом участия в миротворческих операциях под эгидой ООН и в сфере военной, медицинской, инженерной, культурной и спортивной подготовки.