Financial Times: события на Украине привели к кризису цепочки поставок боеприпасов в Европе

События на Украине привели к кризису цепочки поставок боеприпасов в Европу. Военно-промышленный комплекс европейских стран пытается нарастить производство, чтобы восполнить запасы вооружений, переданных Киеву, но при этом сталкивается с большими проблемами. Об этом пишет издание Financial Times.
Государства Европы начали гонку перевооружений, что в свою очередь стало настоящим испытанием для промышленного производства. В несколько раз возросла потребность в некоторых компонентах для производства боеприпасов. Сроки их поставок возросли с нескольких месяцев до нескольких лет, отмечают эксперты издания.
Сообщается, что ВСУ в день расходуют 5-6 тысяч артиллерийских снарядов. Ранее это количество боеприпасов европейская страна производила за год, пишет Financial Times.
Ранее представители Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили склад боеприпасов и топливное хранилище ВСУ на Донецком направлении, передает телеканал «360».