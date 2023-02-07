Financial Times: события на Украине привели к кризису цепочки поставок боеприпасов в Европе

Государства Европы начали гонку перевооружений, что в свою очередь стало настоящим испытанием для промышленного производства. В несколько раз возросла потребность в некоторых компонентах для производства боеприпасов. Сроки их поставок возросли с нескольких месяцев до нескольких лет, отмечают эксперты издания.