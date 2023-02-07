Пять главных катаклизмов последних десятилетий с участием человека

Последние события в Турции, Сирии и других странах, на территории которых заметны последствия землетрясения, взбудоражили сознания людей и напомнили о том, насколько хрупкий этот мир, а также как мало от человека зависит в противостоянии с природой. Свою роль в процессах этого мира стал играть и человек, в результате действий которого сегодня могут происходить техногенные катастрофы не меньше, чем землетрясения и наводнения.