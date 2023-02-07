Пять главных катаклизмов последних десятилетий с участием человека

За последние десятилетия можно выделить несколько известных случаев, когда последствия жизнедеятельности человека обернулись для него жертвами и разрушениями. Подробнее — в материале ФАН.
Человек часто сталкивался с разными природными явлениями, а по мере развития технологий и внедрения их в повседневную жизнь, люди стали сами влиять на процессы в природе, получив возможность анализировать и готовиться к ним. Технические возможности и научно-исследовательские центры сегодня умеют просчитывать вероятность катаклизмов и последствия, но это не всегда удается. Каждый год около 100 тысяч людей становятся жертвами природных явлений и катастроф, которые они вызывают.
Последние события в Турции, Сирии и других странах, на территории которых заметны последствия землетрясения, взбудоражили сознания людей и напомнили о том, насколько хрупкий этот мир, а также как мало от человека зависит в противостоянии с природой. Свою роль в процессах этого мира стал играть и человек, в результате действий которого сегодня могут происходить техногенные катастрофы не меньше, чем землетрясения и наводнения.
Наводнение в Става. Италия
Для примера, в 1985 году возле итальянской деревни Става произошло обрушение плотины. В результате чего были снесены мосты и десятки строений, включая жилые, а жертвами стали сотни людей. После событий следствием было установлено, что виной всему стало несвоевременное техническое обслуживание строения. В одной из двух плотин образовался засор дренажной трубы, в результате чего снизилась пропускная способность. Давление в трубе возрастало, вода начала выходить наружу и уходить в почву, размывая ее. Это привело к разрушению плотины, тяжелым последствиям и жертвам.
Обрушение горы в Эквадоре
Этот случай связан с результатом добычи человеком полезных ископаемых. Люди, проживающие поблизости шахт или в районах, где осуществляется добыча видели терриконы не раз и знают, что это такое. Простыми словами – это гора из отходов, которые образуются в процессе добывания ресурса. В юго-восточной части Эквадора, горы в которых осуществлялась добыча полезных ископаемых, были изрыты и имели множество технологических отверстий, которые длительное время наполнялись газами, а в непосредственной близости расположился большой террикон.
9 мая 1993 года часть горы обрушилась, вызвав оползень, в котором погибли более 300 человек. Большинство жилых строений находились в непосредственной близости от горы. Предупреждения о недопустимости такой стройки были озвучены. Пропустив мимо все опасения и опасения специалистов, добычу никто не прекратил, что и привело к тяжким последствиям.
Взрыв в порту. Техас-Сити
Следующая катастрофа техногенного характера была 16 апреля 1947 года в США. В порту города Техас-Сити произошло возгорание на судне «Гранкан», на борту которого находилось две тысячи тонн аммиачной селитры. В результате детонации и взрыва начались пожары на других кораблях, а также нефтяных хранилищах. Жертвами стали более пяти сотен погибших, среди которых все сотрудники пожарной охраны, а более пяти тысяч человек получили ранения.
Часть города и сам порт буквально сравнялись с землей, а имущественный ущерб был оценен в 100 миллионов долларов. Суд возложил ответственность на Федеральное правительство, обвинив в преступной халатности агентства и представителей компаний, отвечавших за транспортировку ресурсов, а также хранение с нарушением норм.
Трагедия в индийском Бхопале
К одной из самых страшных катастроф техногенного характера относится трагедия, произошедшая в индийском Бхопале. В результате взрыва на заводе по производству пестицидов в воздухе оказалось ядовитое вещество метилиозоцианат, хранящийся в емкостях, где только одна вмещала в себя 60 000 литров этого вещества. Аварийный выброс паров произошел 3 декабря 1984 года и в атмосфере оказались 42 тонны яда. Облако поразило соседние жилые районы и вокзал. Высокая плотность населения сыграла свою роль и привела к смерти десятки тысяч людей.
Многие жертвы умирали еще долгие годы, а по другим данным общее количество доходит до 600 тысяч человек. В 2010 году индийский суд признал виновным в халатности руководителей компании Union Cardibe. Осужденных приговорили к двум года лишения свободы.
Наводнение в Китае
В последнем случае, который произошел в Китае, сложились два фактора – природное явление и человеческая деятельность. В западной части Китая, после сильнейшего тайфуна произошло обрушение плотины. Хотя при строительстве и проектировании в дамбу был заложен большой ресурс, способный справляться с подобными погодными условиями, природа взяла верх над человеком. Задачей плотины было предотвращение наводнений и производство энергии.
Сильные дожди в первые дни августа принесли за один день годовую норму осадков. 8 августа 1931 года плотина не смогла справиться с объемом воды и разрушилась. В результате прорыва образовалась волна высотой 20 метров и 11 км в ширину, движущаяся со скоростью 50 км в час. Разрушив на своем пути больше 60 дамб и плотин с дополнительными резервуарами, образовавшееся наводнение уничтожило 5 миллионов строений и сразу привело к гибели более 20 тысяч человек. За последующее время от вызванных катастрофой эпидемий, болезней и голода умерли еще более 140 000 человек.
В большинстве случаев трагедии можно было избежать, но человеческий фактор сыграл свою роль. Жертвы стали грустной статистикой и напоминанием человеку о том, что его действие или бездействие приводят к печальным последствиям. Важно, чтобы эти моменты истории были поводом для предотвращения подобного в будущем.