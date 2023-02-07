Колорист Ирина Третьякова рассказала, как домашний уход влияет на окрашивание

Использовать средства по уходу за волосами Ирина Третьякова советует по инструкции. Маску лучше применять раз в неделю или в десять дней, в зависимости от состояния волос. Время выдержки до 15 минут. После маски стоит воспользоваться бальзамом или кондиционером.