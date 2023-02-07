Колорист Ирина Третьякова рассказала, как домашний уход влияет на окрашивание

Основатель школы колористики «Академия цвета», эксперт по блонду и сложным окрашиваниям Ирина Третьякова в беседе с ФАН рассказала, как домашний уход за волосами влияет на окрашивание.
Красивые, здоровые и длинные волосы — это работа, как парикмахера, так и самой обладательницы локонов. По словам Ирины Третьяковой, 50% успеха в окрашивании и качестве волос зависит от домашнего ухода.
«Окрашивание — это химический процесс, при котором мы работаем со структурой волоса и повреждаем его. Сразу после окрашивания необходимо в течение двух недель использовать шампунь и кондиционер для окрашенных волос. Именно такие шампуни дают возможность продлить стойкость цвета после окрашивания», — отметила собеседник ФАН.
По прошествии двух недель после окрашивания колорист рекомендует сменить шампунь и бальзам для окрашенных волос на средства, которые соответствует состоянию кожи.
«Шампунь выбираем по типу кожи. Бальзам, кондиционер, маску — по типу волос», — отметила Ирина Третьякова.
Брюнеткам при отсутствии необходимости в дополнительном питании и увлажнении волос, специалист рекомендует использовать шампунь для ежедневного применения и объема. Блондинкам, по ее словам, обязательно нужно использовать увлажняющий или восстанавливающий шампунь.
«Такие шампуни будут ухаживать за волосами и восполнять недостающую влагу, также необходимо использовать маску, чтобы заполнить пустоты и выровнять структура волоса. Очень хорошо, если маска будет липидной. В составе таких масок лежат жирные спирты, пантенол и катионовые агенты. Консистенция маски более плотная и жирная», — объяснила колорист.
Использовать средства по уходу за волосами Ирина Третьякова советует по инструкции. Маску лучше применять раз в неделю или в десять дней, в зависимости от состояния волос. Время выдержки до 15 минут. После маски стоит воспользоваться бальзамом или кондиционером.
Обладательницам натуральных волос лучше использовать средства для объема, особенно если кожа головы склонна к жирности.
«Крахмалы, сахара и полимеры в составе таких средств подсушивают кожу и создают дополнительный объем. Так же можно использовать линейки для натуральных волос с эффектом увлажнения. А вот восстанавливающие шампуни лучше не использовать, излишнее утяжеление маслами будет приводить к быстрому загрязнению и утяжелению длины», — заключила эксперт.
Ранее ФАН разбирался, как правильно выбрать средство для укладки волос, какие виды муссов существуют и как соотносить их с типом волос.