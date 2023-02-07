Ростех опроверг информацию об аресте сотрудника по делу о мошенничестве

Ранее сообщалось, что полиция задержала в Москве коммерческого директора компании «Цифромед» и директора по развитию бизнеса Центра суперкомпьютерного моделирования ГК «Ростех». Их якобы подозревают в мошенничестве на 2,5 миллиона рублей.