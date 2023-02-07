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Ростех опроверг информацию об аресте сотрудника по делу о мошенничестве

Происшествия
Ростех опроверг информацию об аресте сотрудника по делу о мошенничестве

Представители Ростеха сообщили, что информация об аресте сотрудника Центра суперкомпьютерного моделирования госкорпорации Романа Селиванова не соответствует действительности, передает ТАСС.

«Компания «Цифромед» принадлежит частным лицам, Ростех с прошлого года не является ее совладельцем», — говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что полиция задержала в Москве коммерческого директора компании «Цифромед» и директора по развитию бизнеса Центра суперкомпьютерного моделирования ГК «Ростех». Их якобы подозревают в мошенничестве на 2,5 миллиона рублей.
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