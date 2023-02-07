Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Опубликовано видео спасения родившегося под завалами младенца после землетрясения в Сирии

Общество
Опубликовано видео спасения родившегося под завалами младенца после землетрясения в Сирии

Спасатели обнаружили новорожденного младенца во время поисковой операции после землетрясения в сирийском городе Алеппо.

Женщина родила ребенка под завалами разрушенного в результате стихийного бедствия дома. Мать погибла, однако сына удалось спасти.

Согласно данным минздрава Сирии, число жертв землетрясения достигло 711 человек, 1431 гражданин пострадал. Эта информация не является окончательной, добавили в ведомстве. Напомним, мощное землетрясении зафиксировали в Турции и Сирии 6 февраля, на месте катастрофы продолжаются спасательные работы.
сирия ребенок младенец спасение
Военкоры ФАН
Лучшие в аду