Опубликовано видео спасения родившегося под завалами младенца после землетрясения в Сирии

Спасатели обнаружили новорожденного младенца во время поисковой операции после землетрясения в сирийском городе Алеппо.
Женщина родила ребенка под завалами разрушенного в результате стихийного бедствия дома. Мать погибла, однако сына удалось спасти.
Согласно данным минздрава Сирии, число жертв землетрясения достигло 711 человек, 1431 гражданин пострадал. Эта информация не является окончательной, добавили в ведомстве. Напомним, мощное землетрясении зафиксировали в Турции и Сирии 6 февраля, на месте катастрофы продолжаются спасательные работы.