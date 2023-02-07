Опубликовано видео спасения родившегося под завалами младенца после землетрясения в Сирии

Согласно данным минздрава Сирии, число жертв землетрясения достигло 711 человек, 1431 гражданин пострадал. Эта информация не является окончательной, добавили в ведомстве. Напомним, мощное землетрясении зафиксировали в Турции и Сирии 6 февраля, на месте катастрофы продолжаются спасательные работы.