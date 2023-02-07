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Сооснователя криптовалютной биржи Bitzlato задержали в Москве

Происшествия
Сооснователя криптовалютной биржи Bitzlato задержали в Москве

Правоохранители задержали в Москве одного из основателей криптовалютной биржи Bitzlato. Его ранее объявили в розыск по линии французского отделения Интерпола. Сейчас мужчина находится под арестом, его могут экстрадировать после решения бюрократических формальностей.

По версии иностранных правоохранителей, фигурант входил в состав криминальной группировки, которая специализировалась на киберпреступлениях. Отметим, что ранее был задержан еще один сооснователь этой криптовалютной биржи, сообщил канал РЕН ТВ.
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