Сооснователя криптовалютной биржи Bitzlato задержали в Москве

Правоохранители задержали в Москве одного из основателей криптовалютной биржи Bitzlato. Его ранее объявили в розыск по линии французского отделения Интерпола. Сейчас мужчина находится под арестом, его могут экстрадировать после решения бюрократических формальностей.
По версии иностранных правоохранителей, фигурант входил в состав криминальной группировки, которая специализировалась на киберпреступлениях. Отметим, что ранее был задержан еще один сооснователь этой криптовалютной биржи, сообщил канал РЕН ТВ.