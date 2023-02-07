По данным газеты Hürseda Haber, ВСУ к 14 января 2023-го потеряли убитыми 157 тыс. человек.
ВСУ с самого начала СВО несли куда большие потери в личном составе, чем российская сторона. По данным турецкой газеты Hürseda Haber, ВСУ к 14 января 2023-го потеряли убитыми 157 тыс. человек.
Крайне чувствительная тема
Давайте поговорим о самом чувствительном на любой войне — о потерях.
Действительно, потери на войне, это всегда крайне чувствительная тема для всех сторон — участниц конфликта. Дело тут не только в сухом подсчете количества «двухсотых» и «трехсотых» среди своих и чужих, как составной части профессиональной военной аналитики, но и в знакомой даже «диванным» аналитикам еще с первобытных времен формуле «Мы убиваем больше врагов, чем они нас, значит мы выигрываем. Если мы теряем людей больше, чем враги, значит мы проигрываем».
С оглядкой на данный нюанс нетрудно догадаться, почему все участники боевых действий стараются в публичном пространстве свои потери занижать, а чужие – преувеличивать. Первопричиной этого старого как мир явления является вовсе не какая-то особая тяга участников боевых действий к вранью, а банальное стремление укрепить веру в победу среди своих и подорвать оную среди чужих. Соответственно, получить во время боевых действий более-менее объективную информацию о реальных потерях сторон-участниц конфликта не всегда возможно, даже имея доступ к закрытой информации спецслужб.
Таким образом, объективная информация о потерях сторон в ходе СВО для нас сейчас, практически, недоступна. Остается возможность получения лишь общей картины происходящего на основе знакомства с открытой информацией.
Данные российской стороны
Отправной точкой для нас тут станет брифинг генерал-полковника Сергея Рудского 25 марта 2022 года, в ходе которого в первый раз с начала СВО российская сторона озвучила потери в личном составе ВСУ и ВС РФ.
«На момент начала специальной военной операции, вооруженные силы Украины вместе с нацгвардией насчитывали 260 тысяч 200 военнослужащих. За месяц военных действий их потери составили порядка 30 тысяч человек, в том числе более 14 тысяч — безвозвратные и около 16 тысяч – санитарные», — сообщил Рудской.
Потери российской стороны генерал-полковник обозначил следующим образом: «К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погибли 1 тысяча 351 военнослужащий, 3 тысячи 825 получили ранения».
Второй раз российская сторона официально озвучила потери в живой силе – свои и противника – 21 сентября 2022-го, когда министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что украинская сторона потеряла с начала СВО убитыми более 61 тыс. человек, российская — 5 937 человек.
Можно спорить о том, насколько пристрастны были Рудской и Шойгу во время своих выступлений, но в любом случае приведенные ими данные выглядят более адекватно, чем официальные выкладки Киева, согласно которым, имея заметно меньше боевой техники и средств поражения, чем ВС РФ, ВСУ на 21 сентября 2022 года, якобы, сумели уничтожить свыше 55 тыс. военнослужащих союзных сил при собственных «минимальных потерях» (хоть какие-то цифры потерь среди личного состава ВСУ Киев 21 сентября опубликовать постеснялся).
Мобресурс «стачивается»
Итак, общая картина ясна. Вопреки бравурным реляциям украинской стороны, ВСУ с самого начала СВО несли куда большие потери в личном составе, чем российская сторона. Насколько этот вывод сообразуется с выводами иностранных аналитиков, в своем большинстве настроенных в отношении России отнюдь не комплементарно? Оказывается – вполне сообразуется.
В качестве примера можно привести недавнюю публикацию турецкой газеты Hürseda Haber, в которой, со ссылкой на данные израильской разведки Моссад, была приведена следующая оценка потерь сторон в ходе украинского кризиса по состоянию на 14 января 2023-го. Россия — 18 480 погибших и 44 500 раненых. Украина — 157 тыс. погибших и 234 тыс. раненых украинских граждан плюс свыше 8 тыс. погибших инструкторов, наемников и разного рода «волонтеров» из числа граждан стран Запада.
Еще раз подчеркну — речь не о точных цифрах (мы их не знаем, и знать не можем), а об общей картине, в рамках которой ВС РФ стабильно выводят из строя большее количество живой силы оппонентов, чем это делают ВСУ. Что вполне сообразуется с официальными заявлениями стороны российской и противоречит официальной позиции стороны украинской.
Цинично выражаясь (а война, это всегда дело крайне циничное), из общей картины следует, что на украинском ТВД наши убивают чужих больше, чем чужие наших. Причем, этот нюанс хорошо чувствуют в Киеве и западных столицах. Мобресурс Украины медленно, но уверенно «стачивается». Набирать пополнение для ВСУ Зеленскому и Залужному с каждым днем становится все труднее. В целом это означает, что грядущая весенне-летняя кампания 2023-го действительно может оказаться решающей для исхода СВО. Почему? Потому что, если до начала-середины сентября украинская армия не сможет добиться стратегического поражения ВС РФ, дальше у Киева может просто иссякнуть мобресурс, тем самым лишив ВСУ возможности восполнять свои потери в личном составе.