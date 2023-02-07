ВСУ с самого начала СВО несли куда большие потери в личном составе, чем российская сторона.

Цинично выражаясь (а война, это всегда дело крайне циничное), из общей картины следует, что на украинском ТВД наши убивают чужих больше, чем чужие наших. Причем, этот нюанс хорошо чувствуют в Киеве и западных столицах. Мобресурс Украины медленно, но уверенно «стачивается». Набирать пополнение для ВСУ Зеленскому и Залужному с каждым днем становится все труднее. В целом это означает, что грядущая весенне-летняя кампания 2023-го действительно может оказаться решающей для исхода СВО. Почему? Потому что, если до начала-середины сентября украинская армия не сможет добиться стратегического поражения ВС РФ, дальше у Киева может просто иссякнуть мобресурс, тем самым лишив ВСУ возможности восполнять свои потери в личном составе.