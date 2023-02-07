Политолог Безпалько: Раскольники из ПЦУ делают все, чтобы сильнее оторвать украинских верующих от России

Накануне иерархи раскольнической Православной церкви Украины официально подтвердили, что намерены рассмотреть вопрос о всеобщей календарной реформе на сборе, назначенном на май 2023-го. Как сообщил по этому поводу ФАН политолог Богдан Безпалько, украинские раскольники по указке западных «кураторов» делают все, чтобы как можно сильнее оторвать своих прихожан от Русской православной церкви.
Официальный спикер ПЦУ Евстратий Зоря написал в соцсетях, что Синод ПЦУ уже принял решение, что общины, желающие перейти на новый стиль, могут это сделать по соответствующей процедуре.
«Опыт прошлых реформ свидетельствует — проблемы возникают там, где реформа внедряется в мгновение ока, без подготовки, сверху и без возможности альтернативы для тех, кто не готов к ее восприятию. До сих пор наша церковь действовала в противоположном духе — постепенность, обдумывание всех аргументов, предоставление альтернативы. Уверен, что именно такой путь — самый лучший», — добавил Зоря.
Напомним, 2 февраля во Львове, в Синодальном зале Митрополичьего дома, состоялось заседание Священного синода ПЦУ. Было решено созвать 24 мая 2023-го очередное заседание архиерейского собора, одним из вопросов повестки дня которого является обсуждение календарной реформы. Тем самым, иерархи раскольничьей церкви хотят узаконить отмечание основных православных праздников на Украине в другие даты, нежели принято у Русской православной церкви.
Как сообщил по этому поводу ФАН политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, простым украинцам будет крайне нелегко разобраться в тонкостях новой реформы, и многие из них будут вынуждены жить по новому церковному календарю.
«Цель шагов руководства ПЦУ по изменению церковного календаря вполне очевидна — это как можно дальше увести украинцев от единства с Русской православной церковью, которая по-прежнему соблюдает юлианский календарь. Но здесь у раскольников может возникнуть серьезная проблема — ведь, если переводить все церковные праздники на григорианский календарь, то тогда на этот календарь им придется переводить и празднование Пасхи. А этот шаг, в свою очередь, может нарушить незыблемое правило, которое было установлено в глубокой древности. Согласно ему, христианская Пасха ни в коем случае не должна совпадать с иудейской. Теперь же, в случае перевода христианской жизни на Украине на григорианский календарь, это становится вполне возможно. И это — очень серьезное нарушение для любой православной церкви», — пояснил Безпалько.
Политолог пояснил — именно по этой причине ряд небольших православных церквей, которые уже перешли на западный, григорианский календарь, продолжают отсчитывать дату Пасхи по юлианскому, а также по лунному календарю.
«Впрочем, при смене церковного календаря у раскольников возникает и множество других "непоняток". Но это не смущает иерарха ПЦУ Епифания и его подручных, цель которых — оторваться как можно дальше в культурном, религиозном и даже календарном плане от РПЦ, — указал аналитик. — Будут ли готовы рядовые украинцы принять этот "календарный переход"? Дело в том, что Украина сейчас живет не просто в состоянии церковного раскола, а в условиях множества различных расколов. Первый раскол состоялся еще в 1990-е, когда украинский митрополит Филарет не захотел подчиниться главе РПЦ, патриарху Алексию, и основал самозваную Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Затем последовал раскол в 2018-м, когда по решению президента Порошенко и воле Константинопольского патриархата была создана ПЦУ. А после этого, в 2022-м, произошел еще один раскол, когда глава Украинской православной церкви, митрополит Феофаний публично отказался от единоначалия РПЦ», — отметил Безпалько.
В этих условиях рядовому гражданину Украины очень сложно разобраться, какая именно из православных церквей является «единственно правильной», указал эксперт.
«Поэтому, если простому украинцу очень захочется пойти в церковь, то ему придется смириться с положением, и пойти в ту церковь, которая находится ближе всего к его дому. К сожалению, для большинства людей это будет самый очевидный выбор. Их убедят, что у них все в порядке с каноничностью, тем более что ПЦУ — это ведь не самостоятельная церковная организация, а метрополия Константинопольского патриархата. В конце концов, Русская православная церковь пока не признавала Константинопольский патриархат «не каноничным» или «утратившим силу», и не предавала его проклятию, как это было в 1054-м году. Поэтому для большинства украинцев выбор будет простой — кто победит в церковной и политической борьбе, тот и будет навязывать им свою интерпретацию православия», — заключил Безпалько в беседе с ФАН.
Напомним, 7 февраля иерархи Украинской греко-католической церкви заявили, что с 1 сентября переходят на праздники по новому стилю — григорианскому календарю. Речь идет о тех праздниках, которые привязаны к конкретной дате — например, Рождестве, но не о «плавающих», как Пасха. Об этом заявил глава УГКЦ Святослав Шевчук, озвучив решение архиерейского синода УГКЦ.