Политолог Безпалько: Раскольники из ПЦУ делают все, чтобы сильнее оторвать украинских верующих от России

Накануне иерархи раскольнической Православной церкви Украины официально подтвердили, что намерены рассмотреть вопрос о всеобщей календарной реформе на сборе, назначенном на май 2023-го. Как сообщил по этому поводу ФАН политолог Богдан Безпалько, украинские раскольники по указке западных «кураторов» делают все, чтобы как можно сильнее оторвать своих прихожан от Русской православной церкви.