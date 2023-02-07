Экономист Разуваев объяснил, как может повлиять продажа Минфином золота на экономику России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на днях подписал закон о регулировании цифровых активов. По этой причине держатели криптовалюты теперь должны получать специальную лицензию для майнинга, сообщил собеседник ФАН. Майнинг без лицензии не будет являться законным. Лицензирование отрасли в ближайшее время ожидается и в России. Диверсификация — одно из правил инвестиций и было бы правильно, по мнению экономиста, включить в состав ФНБ дивидендные российские фишки и цифровые активы, майнинг которых происходит в России (суммарно не более 5%).