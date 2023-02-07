Экономист Разуваев объяснил, как может повлиять продажа Минфином золота на экономику России

В прошлом месяце Министерство финансов впервые продало золото из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) для покрытия дефицита бюджета. Всего было реализовано 3,6 тонн золота. Для аналогичной цели ведомство продало 2,3 млрд юаней. По предварительным данным, сделка оценивается в 38,5 млрд рублей.
По данным ведомства, объем ФНБ, по состоянию на 1 февраля, составил 10,8 трлн рублей или 7,2% ВВП, прогнозируемого на 2023 год. Ликвидная часть ФНБ в настоящий момент составляет 6,3 трлн рублей, что соответствует 4,2% ВВП, прогнозируемого на текущий год.
Дефицит бюджета России, согласно информации Минфина, в январе составил 1,76 трлн рублей, расходы, в свою очередь, выросли на 59%, до 3,117 трлн рублей.
30 декабря 2022 года Минфин сообщил об обновленной структуре ФНБ. В соответствии с новой структурой доля юаня ограничивается 60%, а безналичного золота — 40%. 18 января ведомство объявило о продаже из ФНБ всех фунтов стерлингов и иен, а также сокращении в четыре раза вложения в евро. Таким образом ведомство сокращает доли валют недружественных стран в ФНБ.
Бюджетный дефицит в настоящее время не представляет угрозы для макроэкономической стабильности, курса рубля и инфляции. Суверенный российский долг составляет приблизительно 15,6% ВВП. В мировой практике уровень госдолга до 60% ВВП считается безопасным. Об этом рассказал ФАН кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев.
«Кроме выпуска облигаций можно вспомнить о народной приватизации или продаже государственных пакетов акций через розничные банки мелким инвесторам. Опыт народных IPO правда получился неоднозначным. Акционеры Сбербанка и Роснефти неплохо заработали, впрочем, миноритарии ВТБ смогли продать свои бумаги обратно банку по цене IPO на сумму не более 10 000 долларов. Goldman прогнозирует рост барреля выше 100 долларов в этом году. Если американские финансисты правы, то о бюджетном дефиците можно будет забыть, а ФНБ снова начнет пополняться сырьевыми доходами», — считает Разуваев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на днях подписал закон о регулировании цифровых активов. По этой причине держатели криптовалюты теперь должны получать специальную лицензию для майнинга, сообщил собеседник ФАН. Майнинг без лицензии не будет являться законным. Лицензирование отрасли в ближайшее время ожидается и в России. Диверсификация — одно из правил инвестиций и было бы правильно, по мнению экономиста, включить в состав ФНБ дивидендные российские фишки и цифровые активы, майнинг которых происходит в России (суммарно не более 5%).
«Вместе с тем, покупка в ФНБ акций нефтегазовых холдингов выглядит спорной идеей. В случае падения цен на нефть, а на данный мрачный период, прежде всего, и создается финансовый резерв, акции нефтяников и газовиков окажутся под наибольшим давлением. Инвестиционные идеи для ФНБ стоит искать за переделами нефтегазового сектора – Сбер, МТС, POSI, средства ФНБ могут также частично быть использованы при приватизации государственных активов», – заключил Александр Разуваев.
Ранее ФАН писал, что Bank of America дал более позитивный прогноз для мировой экономики в 2023 году.