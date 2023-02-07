Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Госпитализированный Борис Щербаков сообщил, что идет на поправку

Общество
Госпитализированный Борис Щербаков сообщил, что идет на поправку

Актер Борис Щербаков рассказал о своем состоянии из больницы. По словам госпитализированного артиста, он идет на поправку.

Щербаков сообщил, что по-прежнему находится в медучреждении. Он проходит обследование, уточнил артист.

«Мне уже намного лучше, надеюсь, скоро выпишут», — отметил актер в беседе с РИА Новости.

Звезда отечественного кино не знает точно, когда сможет попасть домой. По словам Щербакова, диагноз «ОРВИ с осложнением по части кардиологии» в больнице не подтвердили. У него обычная простуда, резюмировал актер.

Напомним, артист попал в больницу 1 февраля. Щербакову вызвали скорую помощь, которая доставила его в реанимацию. Однако актера довольно быстро перевели в обычную палату.
борис щербаков актер знаменитости
Военкоры ФАН
Лучшие в аду