Госпитализированный Борис Щербаков сообщил, что идет на поправку

Актер Борис Щербаков рассказал о своем состоянии из больницы. По словам госпитализированного артиста, он идет на поправку.
Щербаков сообщил, что по-прежнему находится в медучреждении. Он проходит обследование, уточнил артист.
«Мне уже намного лучше, надеюсь, скоро выпишут», — отметил актер в беседе с РИА Новости.
Звезда отечественного кино не знает точно, когда сможет попасть домой. По словам Щербакова, диагноз «ОРВИ с осложнением по части кардиологии» в больнице не подтвердили. У него обычная простуда, резюмировал актер.
Напомним, артист попал в больницу 1 февраля. Щербакову вызвали скорую помощь, которая доставила его в реанимацию. Однако актера довольно быстро перевели в обычную палату.