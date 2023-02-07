Казахстанские хирурги вынули из желудка 11-летней девочки килограммовый ком волос

Алматинские хирурги вытащили из желудка 11-летней девочки килограммовый ком волос. Подросток попала в больницу с жалобами на тошноту, потерю аппетита и боли.
Девочку доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. Подозрение на аппендицит не подтвердилось, тогда врачи сделали рентгенографическое исследование. Снимки показали, что в животе у пациентки находится большое инородное тело, передает NewTimes.kz.
«В полости желудка обнаружили и удалили плотное образование больших размеров — инородное тело весом тысячу граммов, представленное конгломератом множества волос, склеенных между собой, пропитанных пищевыми массами и слизью», — рассказала детский хирург Сауле Сулейманова.
Она пояснила, что девочка имеет привычку грызть кончики своих волос. В результате этих действий в животе ребенка скопился огромный ком.