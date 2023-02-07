Семейная пара волейболистов погибла при мощном землетрясении в Турции

Среди жертв сокрушительного землетрясения в Турции оказалась семейная пара волейболистов. Их тела обнаружили под завалами в городе Кахраманмараш. Об этом сообщает Voleybol Aktuel.
По информации издания, 27-летняя Бетюль Чобан Чакыр выступала в составе местного клуба «Меринос». Ее супруг играл на любительском уровне.
Напомним, в Турции стихийное бедствие унесло жизни 3419 человек. Еще более чем 20 тыс. граждан получили различные травмы и ранения. Специалисты продолжают поисково-спасательные работы.