Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Семейная пара волейболистов погибла при мощном землетрясении в Турции

Происшествия
Семейная пара волейболистов погибла при мощном землетрясении в Турции

Среди жертв сокрушительного землетрясения в Турции оказалась семейная пара волейболистов. Их тела обнаружили под завалами в городе Кахраманмараш. Об этом сообщает Voleybol Aktuel.

По информации издания, 27-летняя Бетюль Чобан Чакыр выступала в составе местного клуба «Меринос». Ее супруг играл на любительском уровне.

Напомним, в Турции стихийное бедствие унесло жизни 3419 человек. Еще более чем 20 тыс. граждан получили различные травмы и ранения. Специалисты продолжают поисково-спасательные работы.
землетрясение турция гибель
Военкоры ФАН
Лучшие в аду