Посол Эстонии в Москве Лайдре покинул Россию

Глава эстонской дипмиссии Маргус Лайдре уехал из России. Об этом сообщили в посольстве в Москве.
Как уточнили в диппредставительстве Эстонии, Лайдре покинул Россию утром седьмого февраля. Информацию распространили журналисты РИА Новости.
«Сегодня мы сказали наше сердечное «прощай, до следующего раза!» нашему послу Маргусу Лайдре, который с 2018 года очень заботится о нашем посольстве в Москве и семье посольства», — говорится в сообщении посольства.
Ранее Эстония сократила количество сотрудников в посольстве России. Москва негативно восприняла это решение. Ответной мерой стало понижение уровня дипломатических отношение с Таллином, в результате чего Лайдре и должен был покинуть территорию страны.