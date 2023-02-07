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Посол Эстонии в Москве Лайдре покинул Россию

Политика
Посол Эстонии в Москве Лайдре покинул Россию

Глава эстонской дипмиссии Маргус Лайдре уехал из России. Об этом сообщили в посольстве в Москве.

Как уточнили в диппредставительстве Эстонии, Лайдре покинул Россию утром седьмого февраля. Информацию распространили журналисты РИА Новости.

«Сегодня мы сказали наше сердечное «прощай, до следующего раза!» нашему послу Маргусу Лайдре, который с 2018 года очень заботится о нашем посольстве в Москве и семье посольства», — говорится в сообщении посольства.

Ранее Эстония сократила количество сотрудников в посольстве России. Москва негативно восприняла это решение. Ответной мерой стало понижение уровня дипломатических отношение с Таллином, в результате чего Лайдре и должен был покинуть территорию страны.
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