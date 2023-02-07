ФАН публикует видео избиения конфликтовавшего с супругой мужчины у станции метро «Звездная»

Неожиданно к ним подошли четыре человека. Один из них нанес мужчине сильный удар в голову. Медики диагностировали пострадавшему открытую черепно-мозговую травму. По подозрению в нападении задержан безработный гражданин, ранее судимый за незаконной оборот наркотиков.