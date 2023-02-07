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ФАН публикует видео избиения конфликтовавшего с супругой мужчины у станции метро «Звездная»

Происшествия
ФАН публикует видео избиения конфликтовавшего с супругой мужчины у станции метро «Звездная»

Ночью в Петербурге возле станции метро «Звездная» был избит мужчина. Момент нападения попал на видео, кадры оказались в распоряжении редакции ФАН.

Ночью в понедельник 39-летние супруги коротали время в ночном клубе. Посиделки сопровождались распитием спиртного. Между ними произошла ссора, влюбленные вышли на улицу, чтобы выяснить отношения, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Неожиданно к ним подошли четыре человека. Один из них нанес мужчине сильный удар в голову. Медики диагностировали пострадавшему открытую черепно-мозговую травму. По подозрению в нападении задержан безработный гражданин, ранее судимый за незаконной оборот наркотиков.
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