ФАН публикует видео избиения конфликтовавшего с супругой мужчины у станции метро «Звездная»

Ночью в Петербурге возле станции метро «Звездная» был избит мужчина. Момент нападения попал на видео, кадры оказались в распоряжении редакции ФАН.
Ночью в понедельник 39-летние супруги коротали время в ночном клубе. Посиделки сопровождались распитием спиртного. Между ними произошла ссора, влюбленные вышли на улицу, чтобы выяснить отношения, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
Неожиданно к ним подошли четыре человека. Один из них нанес мужчине сильный удар в голову. Медики диагностировали пострадавшему открытую черепно-мозговую травму. По подозрению в нападении задержан безработный гражданин, ранее судимый за незаконной оборот наркотиков.