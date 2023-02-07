Тысячи блиндажных свечей сделали жители Приморского края для участников спецоперации

Приморцы изготавливают специальные окопные свечи для российских солдат, выполняющих воинский долг в зоне СВО. Свечи делаются из жестяных банок, гофрокартона и парафина. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приморья.
Как пишет ИА PrimaMedia, обыкновенный газовый баллон горит от 15 до 30 минут. Окопная свеча функционирует до восьми часов. За это время можно высушить вещи, прогреть палатку, закипятить воду для приготовления пищи.
Изготовление свечей происходит в рамках всероссийской акции «Тепло – солдату». По словам активистов, работа не трудная, но может принести много пользы военнослужащим, находящимся зимой в полевых условиях.
Кроме того, во всех муниципалитетах региона действуют штабы волонтерского движения #МыВместе, занимающиеся поддержкой военнослужащих, мобилизованных жителей и их семей. Главный актив – представители движения «Молодая Гвардия Единой России».