Мать пережившего ампутацию стопы Костомарова рассказала, что ее не пускают к сыну

Мать олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова не может попасть к сыну. Женщина рассказала, что ее пока не пускают к фигуристу.
Ранее стало известно, что спортсмену ампутировали левую стопу. Операция была необходима для спасения жизни Костомарова, поскольку у него началась гангрена. По данным источника, правую стопу удалось спасти — с нее убрали омертвевшие ткани, но сам голеностоп на удаляли.
Мать фигуриста не смогла прокомментировать эту информацию. По словам женщины, ей пока не разрешают навещать сына. Актуальные сведения о состоянии олимпийского чемпиона есть только у врачей, отметила мать Костомарова в беседе с «Известиями».