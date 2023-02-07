Carlsberg готовится подписать договор о продаже бизнеса в России к середине 2023 года

Датский пивоваренный концерн Carlsberg, владеющий в РФ ООО «Пивоваренная компания «Балтика», намерен заключить соглашение о продаже своего бизнеса к середине 2023 года. Об этом гласит отчетность компании за прошедший год.
Согласно документу, концерн уже запустил процесс отбора потенциальных покупателей, установив критерии для участия в торгах. Ожидается, что оферта начнет действовать в первом квартале текущего года.
В связи с предстоящей сделкой Carlsberg рассчитывает выработать оптимальное решение для всех заинтересованных сторон, в том числе для сотрудников и акционеров предприятия.
Carlsberg имеет восемь пивоварен и 8,4 тыс. сотрудников в России. В марте концерн заявил, что продаст свой бизнес в стране. В 2021 году выручка российского бизнеса Carlsberg составила около 1 млрд долларов, а операционная прибыль – 100 млрд долларов.