События на Украине к 12:00 7 февраля: Киев уничтожает русскую литературу, Новая Каховка обесточена

На северо-западе от Клещеевки ВСУ предприняли наступление на ранее утраченные позиции. В то же время российские подразделения добровольцев продвинулись на восточных окраинах Бахмута, проводят штурмовые операции с севера, в направлении Подгороднего, и атакуют Парасковьевку южнее Красной Горы. В самом этом населенном пункте также идут ожесточенные бои. Они прошли от Благодатного в направлении Железнянского, пытаясь прорваться к трассе М-03 и окружить укрепрайон ВСУ.