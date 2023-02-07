События на Украине к 12:00 7 февраля: Киев уничтожает русскую литературу, Новая Каховка обесточена

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 7 февраля.
Россия
Херсонская область утром подвергалась интенсивному артиллерийскому обстрелу. Вооруженные силы Российской Федерации осуществили удары по позициям врага в региональном центре и нескольких близлежащих поселках, включая Чернобаевку, Никольское, Берислав, Качкаровку, Гавриловку и Золотую Балку. При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Каховку и ряд других поселков.
Власти Херсонской области сообщают, что в результате артударов со стороны ВСУ Новая Каховка и еще десять населенных пунктов остались без электричества и водоснабжения из-за выведения из строя электроподстанции.
Ситуация в Донбассе
На Донецком направлении российские войска возобновили наступление в районе села Новомихайловка. Немного севернее проводились штурмовые операции в сторону Победы. ВС РФ штурмовали укрепрайон ВСУ в Красногоровке, а также атаковали в направлении Невельского и Первомайского. В ответ украинская армия перешла в контратаку у Водяного.
На северо-западе от Клещеевки ВСУ предприняли наступление на ранее утраченные позиции. В то же время российские подразделения добровольцев продвинулись на восточных окраинах Бахмута, проводят штурмовые операции с севера, в направлении Подгороднего, и атакуют Парасковьевку южнее Красной Горы. В самом этом населенном пункте также идут ожесточенные бои. Они прошли от Благодатного в направлении Железнянского, пытаясь прорваться к трассе М-03 и окружить укрепрайон ВСУ.
К северу от Соледара осуществляются атаки в сторону Васюковского и Роздоловки. Российские силы также возобновили наступление на Верхнекаменское.
На Луганском направлении ВС РФ наступают юго-западнее Кременной в Серебрянском лесу. Севернее ведутся бои за Двуречное. Атака идет со стороны Таволжанки, которая ранее находилась в «серой зоне», но сейчас контролируется российскими войсками.
Украина
С февраля по ноябрь 2022 года из библиотек страны были извлечены и уничтожены около 19 млн книг, включая 11 млн русскоязычных. Также ликвидируются украиноязычные труды советской эпохи и произведения авторов, выступивших с поддержкой специальной военной операции РФ. В настоящий момент доля литературы на русском языке в библиотеках Украины достигает 44%, сообщила заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной рады Евгения Кравчук.
Издание The Washington Post тем временем опубликовало новость, что около половины представителей Республиканской партии в Конгрессе США выступили за передачу России части украинской территории в обмен на мирное соглашение. Также политики высказались за прекращение военного финансирования Киева.