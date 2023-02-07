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Тренер Татьяна Тарасова призвала молиться о здоровье Романа Костомарова

Спорт
Тренер Татьяна Тарасова призвала молиться о здоровье Романа Костомарова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала молиться о здоровье госпитализированного фигуриста Романа Костомарова.

«Сейчас только надо молиться за его здоровье, он еще не выздоровел. Он еще в тяжелом состоянии», — заявила Тарасова Telegram-каналу «Звезда».

Она считает, что пока нет смысла говорить о будущем. Тренер уверена, что Костомаров будет заниматься тем, чем нужно. Тарасова призналась, что каждый день молиться о нем.

Ранее стало известно, что олимпийскому чемпиону ампутировали левый голеностоп из-за гангрены. Врачам удалось сохранить правую ногу, убрав отмершие ткани.
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