За неделю до празднования годовщины событий 1943 года в НАТО шли разговоры об отправке танков из Германии на Украину. Неважно о каком количестве и модификации шла речь. Сама мысль о том, что спустя 80 лет немецкие танки отправляются на Украину, чтобы «победить русских» невообразима не только для россиян, но и для многих европейцев. Особенно для обычного пожилого населения Германии, которое слышало об ужасах Сталинграда от своих дедов и прадедов. Рядовые граждане Германии и представить себе не могли, что немецкие танки опять отправятся «крушить русских».