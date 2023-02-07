«Вы хотите новый Сталинград?»: как США с помощью Зеленского хотят уничтожить Германию и всю Европу

Втягивая Европу, в первую очередь Германию, в конфликт с Россией американцы планируют окончательно расправиться с экономикой Евросоюза, считает нидерландский журналист Соня ван ден Энде.
Как она отметила в авторской колонке для ФАН, подталкиваемая США Европа даже не осознает, что последствия угроз в адрес ядерной державы могут быть катастрофичными.
Журналист также подчеркнула цинизм ситуации — накануне празднования 80-летия победы Красной Армии в Сталинградской битве Германия приняла решение об отправке немецких танков на Украину. По ее словам, рядовые немцы, которые от своих дедов прекрасно знают об ужасах сражений с русскими во время Второй мировой войны, и представить себе не могли, что история вполне может повториться.
Как США с помощью Украины хотят оставить руины на месте ЕС. Колонка Сони ван ден Энде
На прошлой неделе, 2 февраля, в России проходили памятные мероприятия, приуроченные к 80-летию победы в Сталинградской битве. Это было одно из самых крупных и кровопролитных сражений Второй мировой войны, когда нацистская Германия боролась с Красной Армией за контроль над городом.
Это была тяжелая битва. Многие мирные жители погибли в результате авианалетов или боев на улицах города. Фактически Сталинградская битва стала самым смертоносным сражением, произошедшим во время Второй мировой войны и для Германии, и для СССР.
За неделю до празднования годовщины событий 1943 года в НАТО шли разговоры об отправке танков из Германии на Украину. Неважно о каком количестве и модификации шла речь. Сама мысль о том, что спустя 80 лет немецкие танки отправляются на Украину, чтобы «победить русских» невообразима не только для россиян, но и для многих европейцев. Особенно для обычного пожилого населения Германии, которое слышало об ужасах Сталинграда от своих дедов и прадедов. Рядовые граждане Германии и представить себе не могли, что немецкие танки опять отправятся «крушить русских».
Другие европейские страны, такие как Нидерланды и Польша, особенно последняя, обещали НАТО, что они тоже отправят танки Украине. Речь шла о старых танках Leopard 2, модели выпуска 1979, 1982, 1986 года, которые будут переоснащены в Германии. Но расконсервация и переоснащение займет время, поэтому придется ждать этих поставок к концу этого года или даже к весне 2024-го. Ведь не секрет, что Бундесвер Германии сейчас сталкивается с множеством трудностей, в первую очередь, они связаны с нехваткой денег.
Также Leopard 2 на Украину готова отправить Канада и эти старые танки уже в пути. Поскольку, по данным канадской разведки, Москва якобы готовит новое наступление весной.
Германия, в свою очередь, решила действовать незамедлительно и на прошлой неделе Берлин сообщил о своей готовности отправить на передовую танков Leopard 1 1969 года выпуска. Вряд ли эта старая рухлядь способна спровоцировать какой-то перелом в конфликте. Однако этот символический жест действительно отражает враждебные намерения западных стран, они хотят сделать все возможное, чтобы «позволить Украине побеждать снова и снова».
Особенно активно за «победу Киева» и поставку танков и истребителей на Украину ратуют лидеры прибалтийских государств и Польши. По факту такая риторика свидетельствует о том, что они являются пособниками в войне.
На самом деле, Западу стоило бы прислушаться к словам президента России Владимира Путина, который в своей речи о Сталинградской битве 2 февраля гневно заявил о том, что потомки Гитлера вновь идут на Россию на немецких танках. Правда на этот раз у этих «потомков» новый лидер — Владимир Зеленский.
Конечно Западу придется осознать, что современная война не ведется одними лишь танками, здесь могут быть использованы совсем иные «инструменты». Запад подкидывает топливо в костер войны, угрожая Москве обычным оружием. И он совсем не задумывается о последствиях угроз ядерной державе.
Европа должна прекратить угрожать России и перестать слушать «старшего брата» — США, которые действуют только ради собственной выгоды. Чтобы понять это, достаточно взглянуть на стоимость американского СПГ в Евросоюзе. Для меня очевидно, что американцы с помощью Украины и конфликта с Россией намереваются уничтожить «локомотив» ЕС — Германию, уничтожить немецкую промышленность. Когда это будет сделано вся остальная Европа рухнет.