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Охваченный огнем НПЗ под Нижним Новгородом сняли на видео

Происшествия
Охваченный огнем НПЗ под Нижним Новгородом сняли на видео

Прокуратура обнародовала видео с места пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области. Кадры появились в Telegram-канале РИА Новости.

Возгорание зафиксировали в установке, где хранится бензин. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Огонь уже ликвидировали.

Ранее пожар вспыхнул в селе Новокинделька Оренбургской области. Огонь успел уничтожить кровлю, стены и вещи в жилом доме. Погиб мужчина 1959 года рождения, сообщало RIA56.
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