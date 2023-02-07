Охваченный огнем НПЗ под Нижним Новгородом сняли на видео

Прокуратура обнародовала видео с места пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Нижегородской области. Кадры появились в Telegram-канале РИА Новости.
Возгорание зафиксировали в установке, где хранится бензин. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Огонь уже ликвидировали.
Ранее пожар вспыхнул в селе Новокинделька Оренбургской области. Огонь успел уничтожить кровлю, стены и вещи в жилом доме. Погиб мужчина 1959 года рождения, сообщало RIA56.