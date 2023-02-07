Снегоуборочная машина протаранила Ford и столкнулась с фонарем на Московском проспекте

Неквалифицированные кадры, нанятые командой губернатора Александра Беглова для уборки улиц города, давно вызывают беспокойство у жителей Северной столицы. Так, водитель спецтехники напал на прохожего с ножом в ходе конфликта на автобусной остановке. Пострадавшему потребовалась госпитализация.