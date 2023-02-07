Борис Рожин: подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают вести тяжелые бои за поселок Красная Гора

Сообщения об освобождении поселка Красная Гора в ДНР носят преждевременный характер. Об этом в своем Telegram-канале написал военный эксперт Борис Рожин.
Так он прокомментировал события вокруг населенного пункта. По его словам, ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление. Штурмовым подразделениям ЧВК «Вагнер» приходится ломать оборону украинских сил.
«Противник вцепился в Красную Гору потому, что понимает: ее потеря ускорит потерю Артемовска. Понимают это и у нас, поэтому нажим на Красную Гору усиливается», — заявил он.
Рожин сообщил, что на данный момент «музыканты» освободили порядка 40–50% населенного пункта. Это также подтверждают и украинские источники.
«Кроме того, создана угроза коммуникациям гарнизона Красной Горы. Тем не менее торопиться с заявлениями о полном взятии Красной Горы не стоит. Впереди еще немало трудной работы, которую необходимо сделать, чтобы обеспечить освобождение Артемовска», — добавил Борис Рожин.
В настоящее время бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступление на Бахмутском направлении. Противник оказывает ожесточенное сопротивление и регулярно стягивает в регион новые силы, чтобы противостоять натиску «оркестра». Тем не менее «вагнеровцы» планомерно продвигаются к цели, заключающейся в полном освобождении Бахмута (до 2014 года — Артемовск).