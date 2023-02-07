Борис Рожин: подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают вести тяжелые бои за поселок Красная Гора

В настоящее время бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают наступление на Бахмутском направлении. Противник оказывает ожесточенное сопротивление и регулярно стягивает в регион новые силы, чтобы противостоять натиску «оркестра». Тем не менее «вагнеровцы» планомерно продвигаются к цели, заключающейся в полном освобождении Бахмута (до 2014 года — Артемовск).