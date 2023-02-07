Кристина Орбакайте отправится в концертный тур по Германии

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте планирует концертный тур по Германии. Певица представит новую юбилейную программу.
Тур артистки продлится с 29 апреля по 9 мая. Она посетит Берлин, Трир, Гамбург, Оффенбах, Оснабрюк и Штутгарт. Юбилейная программа никого не оставит равнодушным.
«Спокойно сидеть не получится. Каждое слово, каждая нота пронзительно западают в душу и сердце», — сообщают организаторы.
Цена на билеты стартует с 35 евро, что в Германии считается очень низкой стоимостью, сообщает портал Teleprogramma.pro. Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией проживает в США, однако большую часть времени певица проводит в России.