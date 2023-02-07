Кристина Орбакайте отправится в концертный тур по Германии

Цена на билеты стартует с 35 евро, что в Германии считается очень низкой стоимостью, сообщает портал Teleprogramma.pro. Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией проживает в США, однако большую часть времени певица проводит в России.