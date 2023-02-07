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Депутаты Верховной рады проголосовали за назначение Малюка на должность главы СБУ

Политика
Депутаты Верховной рады проголосовали за назначение Малюка на должность главы СБУ

Василий Малюк утвержден на должности главы Службы безопасности Украины. За его кандидатуру проголосовали депутаты Верховной рады.

О назначении Малюка руководителем СБУ сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко.

«Главой СБУ назначен генерал Василий Малюк. Верховная рада утвердила соответствующее представление президента Украины», — написал парламентарий в своем официальном Telegram-канале.

Ранее проект постановления о назначении Малюка главой СБУ внес на рассмотрение Рады украинский лидер Владимир Зеленский.
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