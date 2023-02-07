Депутаты Верховной рады проголосовали за назначение Малюка на должность главы СБУ

Василий Малюк утвержден на должности главы Службы безопасности Украины. За его кандидатуру проголосовали депутаты Верховной рады.
О назначении Малюка руководителем СБУ сообщил украинский нардеп Алексей Гончаренко.
«Главой СБУ назначен генерал Василий Малюк. Верховная рада утвердила соответствующее представление президента Украины», — написал парламентарий в своем официальном Telegram-канале.
Ранее проект постановления о назначении Малюка главой СБУ внес на рассмотрение Рады украинский лидер Владимир Зеленский.