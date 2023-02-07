Анита Цой приняла участие в проекте, который попал в Книгу рекордов России

Артистами спектакля стали победители ежегодного международного фестиваля-конкурса «Имена России». Участников конкурса отбирали по всей стране, причем по разным категориям: вокальное, хореографическое, театральное, инструментальное и цирковое искусство. На сцене Vegas City Hall выступили юные таланты из разных регионов, в том числе из Чечни, Адыгеи, Ростовской и Московской областей, Ставропольского и Хабаровского краев.