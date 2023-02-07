Анита Цой приняла участие в проекте, который попал в Книгу рекордов России

Певица Анита Цой приняла участие в этнографическом музыкальном спектакле «Ожерелье России», который установил рекорд страны. Об этом сообщила пиар-директор исполнительницы Анна Кружель.
Проект попал в Книгу рекордов России как самый масштабный по числу актеров. В мюзикле, показанном на сцене столичного Vegas City Hall 5 февраля, приняли участие 328 человек. Зрителям представили 40 уникальных номеров.
Артистами спектакля стали победители ежегодного международного фестиваля-конкурса «Имена России». Участников конкурса отбирали по всей стране, причем по разным категориям: вокальное, хореографическое, театральное, инструментальное и цирковое искусство. На сцене Vegas City Hall выступили юные таланты из разных регионов, в том числе из Чечни, Адыгеи, Ростовской и Московской областей, Ставропольского и Хабаровского краев.
В сюжет постановки вплели легенды, сказания, традиции и героев фольклора народов России. Пролог рассказал о современном большом городе, в котором живут потомки разных культур. Каждый образ раскрывали в отдельных эпизодах, посвященных традициям и культуре каждого региона.
Проект реализовала АНО «Открытый мир искусства» под руководством Цой. Певица не только выступила сопродюсером «Ожерелья России», но и сама вышла на сцену. Она исполнила песню с другими артистами мюзикла.
«На территории современной России проживают различные народности, задача их представления заключается в раскрытии культурного богатства каждой народности. Проект «Ожерелье России» сохраняет и передает молодому поколению традиции народной культуры, воспитывает чувство любви и уважения к Родине», — подчеркнула исполнительница.
Проект выполнил не только творческую, но и благотворительную задачу. Первыми зрителями мюзикла стали семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации.
Цой не сомневается, что «Ожерелье России» ждет хорошая судьба. Проект станет ежегодным и соберет еще больше талантов, уверена певица.