«Приедете — пожму вам руку»: Виталий Милонов из Горловки обратился к «интернет-критикам»

Пока российское общество, включая депутатов, максимально консолидировано на фоне общей цели, в тылу находятся критики слуг народа, откровенно отрабатывающие вражескую повестку. Подобным людям следовало бы самим съездить на передовую и воочию увидеть объекты своего недовольства. Об этом в авторской колонке для ФАН рассказал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.
Обожравшиеся бургеров хомяки. Колонка Виталия Милонова
Здравствуйте, с вами Виталий Милонов. Сегодня обычный, нормальный день в Горловке. Я только что вернулся с позиций. Неплохо поработали из пушки Т-12 «Рапира» и уничтожили сегодня несколько групп боевиков. Одна из групп была около 6 человек. Попали и сразу шестеро 200-х. Это много? Нет не много. Но и не мало. Радуемся ли мы их смерти? Нет не радуемся. Но это враги. Если бы мы их не уничтожили, они уничтожили бы нас. Они бы стали стрелять по домам, стрелять по бойцам, стрелять по всему. Потому что они хотят смерти — это ведь силы зла. А зло надо изолировать и уничтожать.
Я бы честно хотел сказать. Было бы лучше, если бы бойцы ВСУ не занимались ерундой, не служили бы этому дьяволу-Зеленскому, а пошли бы домой или уехали куда-нибудь. Не хотите домой — сдавайтесь в плен к нам. Никто вас здесь не тронет, не будет пытать и избивать.
Очень интересно, что за тысячи километров отсюда, в России, в Петербурге, в Москве мы читает постоянно про какую-то «дикую дичь». Какие-то обожравшиеся бургеров хомяки постоянно пишут то же самое, что мы читаем с украинских сайтов. «Депутаты не приехали воевать», «чиновники такие-сякие». Хотите писать про чиновников? Так пишите про своих. Пишите, чтобы они не отдыхали за границей, чтобы не покупали «Майбахи» и новые «Мерседесы». Что, страшно? Можете писать только про депутатов? Какие мы плохие?
Я хочу вам предложить одно. Товарищи блогеры, все ваши мерзкие рожи нам хорошо известны. И не мерзкие тоже известны. Товарищи блогеры из Санкт-Петербурга, есть у вас к нам вопросы — приезжайте к нам сюда. Приму, все покажу, сами пройдете и посмотрите, как мы тут «не воюем». Если у вас смелости хватит. Приедете — пожму вам руку. Потому что вы покажете, что вы смелые люди. Здесь, под Горловкой, даже один день может стать вашим последним днем. А не приедете, тогда о чем с вами разговаривать вообще? Тогда будем относиться к вам, как к врагам. Потому что то, чем вы занимаетесь сейчас — это все то же самое, что делают бойцы ВСУ. Но только не те, которые с оружием, а те, которые с компьютерами и ноутбуками сидят и пишут гадости про нас и нашу страну. Выбирайте.