«Приедете — пожму вам руку»: Виталий Милонов из Горловки обратился к «интернет-критикам»

Я хочу вам предложить одно. Товарищи блогеры, все ваши мерзкие рожи нам хорошо известны. И не мерзкие тоже известны. Товарищи блогеры из Санкт-Петербурга, есть у вас к нам вопросы — приезжайте к нам сюда. Приму, все покажу, сами пройдете и посмотрите, как мы тут «не воюем». Если у вас смелости хватит. Приедете — пожму вам руку. Потому что вы покажете, что вы смелые люди. Здесь, под Горловкой, даже один день может стать вашим последним днем. А не приедете, тогда о чем с вами разговаривать вообще? Тогда будем относиться к вам, как к врагам. Потому что то, чем вы занимаетесь сейчас — это все то же самое, что делают бойцы ВСУ. Но только не те, которые с оружием, а те, которые с компьютерами и ноутбуками сидят и пишут гадости про нас и нашу страну. Выбирайте.