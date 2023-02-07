Житель Тюмени осужден на пять лет за посредничество в продаже паленой водки

В новогодние праздники после употребления этого некачественного алкоголя погибли пять человек. Подсудимый был признан виновным в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья и жизни потребителей и повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.