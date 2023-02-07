Житель Тюмени осужден на пять лет за посредничество в продаже паленой водки

В Тюмени тюремный срок получил посредник в продаже некачественной водки, которой насмерть отравились люди. Ранее 54-летний мужчина уже был судим.
В ноябре 2021 года обвиняемый приобрел у знакомого 15 коробок некачественной водки, в которой содержался метиловый спирт, сообщает сетевое издание «Вслух.ru». Контрафактный товар с этикетками «Родники Сибири» и «Царская охота Платиновая» он перепродал другому своему приятелю, который выставил опасную продукцию на прилавки принадлежавшего ему магазина.
В новогодние праздники после употребления этого некачественного алкоголя погибли пять человек. Подсудимый был признан виновным в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья и жизни потребителей и повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.