РИА Новости: Турция может наладить отношения с Сирией после землетрясений

Сильнейшие землетрясения в Сирии и Турции могут изменить ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил обозреватель Петр Акопов.
В статье РИА Новости сказано, что страны по-прежнему имеют взаимные претензии, однако именно общая беда может положить конец противостоянию Анкары и Дамаска. Более того, после землетрясений государства могут перейти к взаимовыгодному сотрудничеству.
Журналист подчеркнул, что Москва в силах оказать помощь ближневосточным странам. Россия получит выгоду от нормализации отношений Турции и Сирии, поэтому Кремль задействует все ресурсы для этого.
Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1651.