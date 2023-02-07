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РИА Новости: Турция может наладить отношения с Сирией после землетрясений

Политика
РИА Новости: Турция может наладить отношения с Сирией после землетрясений

Сильнейшие землетрясения в Сирии и Турции могут изменить ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил обозреватель Петр Акопов.

В статье РИА Новости сказано, что страны по-прежнему имеют взаимные претензии, однако именно общая беда может положить конец противостоянию Анкары и Дамаска. Более того, после землетрясений государства могут перейти к взаимовыгодному сотрудничеству.

Журналист подчеркнул, что Москва в силах оказать помощь ближневосточным странам. Россия получит выгоду от нормализации отношений Турции и Сирии, поэтому Кремль задействует все ресурсы для этого.

Ранее сообщалось, что число погибших при землетрясении в Турции выросло до 1651.
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