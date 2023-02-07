СБУ предъявила обвинение жене подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука

Служба безопасности Украины предъявила обвинение Оксане Марченко. Фигурантка является супругой политика Виктора Медведчука, который сам находится под статьей о государственной измене.
По данным спецслужбы, Марченко являлась спонсором деятельности, которая угрожала конституционному строю и целостности страны. Она якобы была конечным звеном в работе ряда киевских компаний и контролировала финансовые транзакции.
Супругам грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Отметим, что ранее Медведчук был арестован, но через несколько месяцев оказался на свободе после обмена пленными.